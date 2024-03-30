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البطريرك الراعي: نتساءل عن الغاية من إقفال بعض الدوائر العقارية ولماذا تمعن الدولة في قهر الموظفين لديها ولماذا لا تتعامل بوضوح وبتجرّد مع قضاياهم؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 03:36
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البطريرك الراعي: ان التمنع والتبطؤ في انتخاب رئيس يؤدي الى استسهال مخالفة القوانين من المسؤولين حتى باتت وجهة نظر يمكن الاستنساب منها وفق ما يناسب كل واحد منهم والأخطر حين يتم استبدال الموظفين على قاعدة دينية أو طائفية
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