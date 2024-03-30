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البطريرك الراعي: أرض لبنان هي للبنانيين وأرض سوريا للسوريين ويكلمنا المجتمع الأوروبي وسواه عن الدمج فيما هو يقفل حدوده بوجههم فأي عنصر إيجابي للدمج؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 03:49
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