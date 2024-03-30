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حماس: نؤكد في "ذكرى يوم الأرض" أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة "مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الأمة العربية والإسلامية"

Lebanon 24
30-03-2024 | 04:24
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