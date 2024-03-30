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القناة 12 عن مكتب نتنياهو: خلافا لما نشر فإن معظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع دون سيطرة

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:02
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