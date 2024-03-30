Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": المُترجم اللبنانيّ المُصاب في الغارة التي استهدفت آلية "اليونيفيل" في خراج بلدة رميش هو من بلدة عين إبل - جنوب لبنان

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": لا اصابات في الغارة التي استهدفت اطراف بلدة حولا الجنوبية
lebanon 24
30/03/2024 12:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": آلية "اليونيفيل" المستهدفة في محيط بلدة رميش تضم 3 ضباط الأول أسترالي والثاني تشيلي والثالث نرويجي ومعهم مترجم لبنانيّ
lebanon 24
30/03/2024 12:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا إصابات في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة يارون
lebanon 24
30/03/2024 12:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تتواصل عمليات رفع الانقاض من مكان الغارة التي استهدفت بلدة بليدا عصر اليوم بمشاركة عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني اللبناني
lebanon 24
30/03/2024 12:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:05 | 2024-03-30
05:42 | 2024-03-30
05:35 | 2024-03-30
05:33 | 2024-03-30
05:28 | 2024-03-30
05:21 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24