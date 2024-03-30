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أخبار عاجلة
اليونيفيل تعلن إصابة 4 مراقبين جراء انفجار قذيفة في جنوب لبنان (العربية)
Lebanon 24
30-03-2024
|
06:31
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