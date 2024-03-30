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المنسقة الأممية للبنان: حادثة اليونيفيل تُذكر بالحاجة الملحة للعودة إلى وقف "الأعمال القتالية" عبر الخط الأزرق (الشرق)
Lebanon 24
30-03-2024
|
08:52
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