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المنسقة الأممية للبنان: أدعو إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والمدنيين والعودة للالتزام بتنفيذ القرار 1701 (الشرق)

Lebanon 24
30-03-2024 | 08:53
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