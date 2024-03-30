24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيّرة (الجزيرة)
Lebanon 24
30-03-2024
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيّرة من لبنان (الشرق)
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيّرة من لبنان (الشرق)
30/03/2024 17:32:00
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في بلدات في الجليل الأعلى والغربي بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في بلدات في الجليل الأعلى والغربي بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان (الجزيرة)
30/03/2024 17:32:00
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في سهل الحولة بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في سهل الحولة بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان
30/03/2024 17:32:00
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (الجزيرة)
30/03/2024 17:32:00
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
16:40 | 2024-03-29
29/03/2024 04:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
16:12 | 2024-03-29
29/03/2024 04:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في طرابلس.. "معاكسة فتيات" أشعلت الوضع!
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في طرابلس.. "معاكسة فتيات" أشعلت الوضع!
16:31 | 2024-03-29
29/03/2024 04:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. مشهدٌ مؤثر داخل أحد الشوارع
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. مشهدٌ مؤثر داخل أحد الشوارع
16:48 | 2024-03-29
29/03/2024 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
14:47 | 2024-03-29
29/03/2024 02:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:26 | 2024-03-30
"لبنان 24": تحليق طائرة إستطلاع من نوع "ام كا" على علو منخفض فوق اقليم الخروب
11:22 | 2024-03-30
حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصبناه إصابة مباشرة
11:19 | 2024-03-30
وزير الخارجية الأردني يحذر من أن الوضع في الضفة الغربية "يغلي" (سكاي نيوز عربية)
11:18 | 2024-03-30
"لبنان 24": دبابة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة علما الشعب
11:17 | 2024-03-30
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على منزل عند أطراف بلدتيّ شيحين والجبين في القطاع الغربي ولا إصابات
11:15 | 2024-03-30
وزير الخارجية الفرنسي: نتشاور بشأن مبادرة فرنسية في مجلس الأمن تشمل معايير حل الدولتين (الجزيرة)
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
05:00 | 2024-03-30
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
30/03/2024 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24