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الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيّرتين وتدميرهما فوق أراضي مقاطعة بيلغورود (سبوتنيك)

Lebanon 24
30-03-2024 | 10:09
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