Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تعرقل أي أفق للسلام (العربية)

Lebanon 24
30-03-2024 | 11:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف انتهاكاتها في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
30/03/2024 19:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: على #إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ولا يمكنها الاستمرار في انتهاك القانون الدولي بدون عقاب
lebanon 24
30/03/2024 19:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: لا يوجد ما يبرر المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
30/03/2024 19:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: استخدام إسرائيل للغذاء سلاحا يعد جريمة حرب ويجب أن ينتهي (الجزيرة)
lebanon 24
30/03/2024 19:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:19 | 2024-03-30
13:14 | 2024-03-30
12:55 | 2024-03-30
12:46 | 2024-03-30
12:42 | 2024-03-30
12:23 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24