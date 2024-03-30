Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الفرنسي: نبذل جهودا أوربية عربية مشتركة للخروج من هذه الأزمة في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-03-2024 | 11:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي لصحيفة لوموند: الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تبريرها وإسرائيل تتحمل المسؤولية عنها (الجزيرة)
lebanon 24
30/03/2024 19:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نتشاور بشأن مبادرة فرنسية في مجلس الأمن تشمل معايير حل الدولتين (الجزيرة)
lebanon 24
30/03/2024 19:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة (العربية)
lebanon 24
30/03/2024 19:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: أجريت مشاورات مع وزراء خارجية فلسطين و مصر والأردن والجزائر لتحقيق تقدم سريع في الملف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/03/2024 19:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:19 | 2024-03-30
13:14 | 2024-03-30
12:55 | 2024-03-30
12:46 | 2024-03-30
12:42 | 2024-03-30
12:23 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24