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حركة حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة فرض حظر كامل على توريد السلاح للكيان الصهيوني المجرم

Lebanon 24
30-03-2024 | 12:18
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