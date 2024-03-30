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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل زكريا نجيب أحد المسؤولين عن نشاطات حماس في الضفة الغربية

Lebanon 24
30-03-2024 | 12:20
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