Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة "لم تنته ولكنها حققت هدفها"

Lebanon 24
30-03-2024 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: حققنا إنجازات كبيرة خلال عملية مستشفى الشفاء بغزة
lebanon 24
30/03/2024 22:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم انه قتل 170 مسلحا واعتقل 800 آخرين "بمداهمة مستشفى الشفاء" (العربية)
lebanon 24
30/03/2024 22:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي: طريقة تنفيذنا للعمليات في غزة جيدة جداً ومنها الاقتحامات المفاجئة كما حدث في مستشفى الشفاء (الجزيرة)
lebanon 24
30/03/2024 22:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل نحو 90 مسلحا في مستشفى الشفاء بغزة واعتقل 160
lebanon 24
30/03/2024 22:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:49 | 2024-03-30
15:33 | 2024-03-30
15:23 | 2024-03-30
15:20 | 2024-03-30
15:20 | 2024-03-30
15:19 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24