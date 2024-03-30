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هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان الأميركي أعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل لليوم التالي للحرب
Lebanon 24
30-03-2024
|
14:21
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