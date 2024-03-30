Advertisement

أخبار عاجلة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بتسريع المفاوضات سعيا لاستعادة المحتجزين

Lebanon 24
30-03-2024 | 14:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن "تايمز أوف إسرائيل": مسؤولون إسرائيليون يبدون "عدم التفاؤل على الإطلاق" مع بدء المفاوضات بشأن الرهائن
lebanon 24
30/03/2024 22:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تطالب حماس بالحصول على قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء كشرط لمواصلة المفاوضات(سكاي نيوز)
lebanon 24
30/03/2024 22:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا.. متظاهرون يطالبون بعودة زالوجني إلى منصبه
lebanon 24
30/03/2024 22:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيس قرب "أوفاكيم" في النقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
lebanon 24
30/03/2024 22:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:49 | 2024-03-30
15:33 | 2024-03-30
15:23 | 2024-03-30
15:20 | 2024-03-30
15:20 | 2024-03-30
15:19 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24