Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر مصري: المطروح مصريا هو عودة السلطة الفلسطينية لغزة ودعمها للاضطلاع بمهامها

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: وفد من السلطة الفلسطينية وفتح يلتقي مدير المخابرات المصرية لبحث الوضع في غزة
lebanon 24
31/03/2024 01:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني: القيادة الفلسطينية والسداسية العربية لا تعارض إرسال قوات عربية للأراضي الفلسطينية إذا ارتبط ذلك بحل سياسي أساسه حل الدولتين (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/03/2024 01:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع المستوى: مسألة إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى غزة غير مقبول
lebanon 24
31/03/2024 01:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني مصري: جهود مصرية قطرية مشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن التهدئة بغزة
lebanon 24
31/03/2024 01:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:00 | 2024-03-30
16:58 | 2024-03-30
16:56 | 2024-03-30
16:53 | 2024-03-30
16:51 | 2024-03-30
15:41 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24