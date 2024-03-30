Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن أهالي الأسرى الإسرائيليين: لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن أهالي الأسرى الإسرائيليين: ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم
lebanon 24
31/03/2024 01:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مجلس الحرب سيعقد جلسة مساء اليوم للتباحث في رد حركة حماس على منحى صفقة تبادل الأسرى (الجزيرة)
lebanon 24
31/03/2024 01:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب
lebanon 24
31/03/2024 01:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة الأمد في غزة كخطوة لبناء الثقة ولا اتفاق حتى الآن
lebanon 24
31/03/2024 01:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:00 | 2024-03-30
16:58 | 2024-03-30
16:56 | 2024-03-30
16:53 | 2024-03-30
16:51 | 2024-03-30
15:41 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24