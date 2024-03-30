مصدر فلسطيني: القيادة الفلسطينية والسداسية العربية لا تعارض إرسال قوات عربية للأراضي الفلسطينية إذا ارتبط ذلك بحل سياسي أساسه حل الدولتين (سكاي نيوز)

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