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مصدر فلسطيني: القيادة الفلسطينية والسداسية العربية لا تعارض إرسال قوات عربية للأراضي الفلسطينية إذا ارتبط ذلك بحل سياسي أساسه حل الدولتين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:48
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