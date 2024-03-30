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رئيس الأركان الإسرائيلي: حققنا إنجازات كبيرة خلال عملية مستشفى الشفاء بغزة

Lebanon 24
30-03-2024 | 14:33
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