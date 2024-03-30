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صحة غزة: قصف إسرائيلي يطال لجان الحماية الشعبية والعشائرية المختصة بتأمين المساعدات عند دوار الكويت يقتل 12 ويصيب 30

Lebanon 24
30-03-2024 | 14:49
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