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الاحتلال يدمر برجا سكنيا في مدينة الأمل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (العربي)

Lebanon 24
31-03-2024 | 03:46
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