Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي : ثقافتنا ان نكون صنّاع سلام لا حرب ودعاة تفاوض لا خلافات فبأي حق يجتاح حمال الاسلحة بيوتنا ويقتلون

Lebanon 24
31-03-2024 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي مترئسًا قداس عيد الفصح: ثقافتنا ان نكون صنّاع سلام لا حرب ودعاة تفاوض
lebanon 24
01/04/2024 01:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: ندعو اللبنانيين الى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فوراً ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة
lebanon 24
01/04/2024 01:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال ندوة حول وثيقة الاخوة الانسانية: نريد سلاماً يوقف جريمة الإبادة في فلسطين ويعاقب المرتكب ويعيد الحق لشعب ظلمته عقيدة استعمارية غريبة عن ثقافتنا
lebanon 24
01/04/2024 01:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خلوة على هامش قداس الفصح بين الراعي وعدد من الوزراء
lebanon 24
01/04/2024 01:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2024-03-31
18:41 | 2024-03-31
18:38 | 2024-03-31
18:23 | 2024-03-31
18:13 | 2024-03-31
18:01 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24