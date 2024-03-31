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الراعي: كيف يمكن القبول بما يصنعه حكام الدول وكيف علينا نحن ان نقبل إستدراجنا الى حرب تطال الجنوب وممكن ان تطال أماكن اخرى؟

Lebanon 24
31-03-2024 | 04:01
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