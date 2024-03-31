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مسؤول في الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل أن تعي أنه إما وطن للفلسطينيين أو نكبة نهائية (الحدث)

Lebanon 24
31-03-2024 | 04:34
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