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القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الشتات عميحاي شيكلي: الاحتجاجات في تل أبيب هدية لحماس وتضعف الجنود على الجبهة

Lebanon 24
31-03-2024 | 04:48
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