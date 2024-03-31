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البابا فرنسيس: أحضّ على وصول المساعدات إلى غزّة وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار في القطاع

Lebanon 24
31-03-2024 | 06:23
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