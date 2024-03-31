Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة جبل دوف تم اعتراض اثنين منها وسقط الثالث في منطقة مفتوحة

Lebanon 24
31-03-2024 | 09:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 10صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة روش هنكارا بالجليل الغربي
lebanon 24
01/04/2024 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" إذاعة الجيش الإسرائيلي: 9 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه الجولان تم اعتراض بعضها والبقية سقطت في مناطق مفتوحة
lebanon 24
01/04/2024 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان باتّجاه منطقة جبل الروس وسقوطهما في منطقة مفتوحة
lebanon 24
01/04/2024 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة حرمون من دون وقوع إصابات (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/04/2024 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-03-31
18:43 | 2024-03-31
18:41 | 2024-03-31
18:38 | 2024-03-31
18:23 | 2024-03-31
18:13 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24