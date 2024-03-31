وزير الخارجية المصري يبدي قلقا بالغا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني من اتساع رقعه الصراع في المنطقة لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر (سكاي نيوز)

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