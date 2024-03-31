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اللجان العشائرية والشعبية في شمال قطاع غزة: نعلن وقف تأمين المساعدات بسبب اعتداءات الاحتلال على أبنائنا

Lebanon 24
31-03-2024 | 12:28
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