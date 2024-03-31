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رئيس الوزراء الإسرائيلي: وافقنا على الخطة العملياتية لدخول رفح والجيش سيدخل هناك ولا نصر دون دخول رفح

Lebanon 24
31-03-2024 | 12:41
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