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نتنياهو: حماس تريد عودة السكان إلى شمال القطاع لتعيد تجميع قوتها ولن نسمح بذلك

Lebanon 24
31-03-2024 | 12:42
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