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آخر عمليات المسح اليومي التي قام بها حزب الله حصرت حجم الخسائر بـ 150 مليون دولار (الجديد)

Lebanon 24
31-03-2024 | 12:46
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