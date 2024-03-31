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نتنياهو: أفضل حل للوضع الأمني في الشمال الدبلوماسية لكننا سنفعل ذلك بطرق أخرى إذا لم يفلح ذلك المسعى

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:03
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