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الجزيرة نقلا عن الأناضول: الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الهجمات الإسرائيلية على فلسطين والأوضاع الإنسانية في القطاع

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:54
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