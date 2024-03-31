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الغارات في غرب دمشق طالت منطقتي جمرايا والديماس في القرب من الأوتستراد الذي يربط سوريا بلبنان

Lebanon 24
31-03-2024 | 14:53
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