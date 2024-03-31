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مصادر "الشرق": وفد أمني إسرائيلي وصل الأحد إلى القاهرة وناقش مع مسؤولين مصريين العملية العسكرية في رفح

Lebanon 24
31-03-2024 | 16:54
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