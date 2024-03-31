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وكالة "وفا" عن مصدر رسمي فلسطيني: بيان ما يسمى بداخلية حماس حول دخول المساعدات إلى غزة أمس لا أساس له من الصحة

Lebanon 24
31-03-2024 | 18:13
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