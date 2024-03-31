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إسرائيل اليوم: الجيش الإسرائيلي رصد جسماً جوياً مشبوهاً شرقي إيلات وسقط بخليج المدينة وأدى لتضرر أحد المباني

Lebanon 24
31-03-2024 | 19:31
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