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العربية: الغارات الإسرائيلية على حي الرمال ومجمع الشفاء دمرت البنية التحتية بالكامل

Lebanon 24
01-04-2024 | 02:08
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