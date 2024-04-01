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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل لاتفاق تبادل مع حماس

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:21
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