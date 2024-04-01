الراعي:هل يمكن نسيان المأساة اللبنانية المتأتية من تدخل القوى الخارجية التي تحاول دفع شعبه الى التخلّي عن حياده الإيجابي لمصالح فردية وتفقده جذوره وهويّته؟

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