القناة 13 الاسرائيلية: من المتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، وتدعو فيه إلى وقف إطلاق النار دون جعله مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن

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