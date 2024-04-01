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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: حجم الدمار والقتل في مستشفى الشفاء مرعب وصادم وهناك حاجة ماسة لتحقيق دولي

Lebanon 24
01-04-2024 | 04:41
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