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فرانس برس عن مصدر إسرائيلي: اجتماع أميركي إسرائيلي عبر الفيديو الإثنين لبحث الهجوم على رفح

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:18
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