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حركة فتح: إسرائيل تتذرع بوجود مسلحين في المناطق المدنية و المستشفيات لقصفها (الحدث)

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:27
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