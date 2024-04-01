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الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 5 صواريخ "تسيركون" فرط صوتية لاستهداف كييف منذ بداية العام (العربية)

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:37
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