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الجيش الإسرائيلي: الهدف الجوي المشبوه الذي استهدف منطقة إيلات ليلة الاثنين سقط داخل قاعدة للجيش وألحق أضرارا طفيفة بأحد المباني

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:45
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