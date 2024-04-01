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محكمة باكستانية تعلق حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بقضية البيع غير القانوني لهدايا الدولة (الاناضول)

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:50
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